La grande nevicata del 1985 compie 40 anni: così a Monza e Brianza. E voi che ricordi avete?

Ricordate l’ultima volta che ha nevicato in Brianza? Era il 2020 e non era andato tutto bene, neanche dal punto di vista meteo. Anzi era finita a diffide con le aziende appaltatrici dei piani neve. Nemmeno nel 2009 era andato tutto bene, con un megaingorgo in tutte le direzioni e scuole chiuse. E allora non resta che tornare al 1985: al 13 gennaio 1985 precisamente, alla “nevicata del secolo”. Il secolo era il 1900 e la grande nevicata compie quarant’anni. Tondi.

E allora ecco il ricordo di un evento che continua a tramandarsi soprattutto in tempi in cui qui – inteso come Monza e Brianza – non nevica più, o quasi; le perturbazioni girano intorno lasciando temperature fredde e cieli sereni. Salvo smentite, in un cambiamento climatico capace di regalare al contrario autunni caratterizzati sia da siccità sia da piogge torrenziali.

La grande nevicata del 1985 compie 40 anni: così a Monza e Brianza, mezzo metro in tre giorni

Dal 13 gennaio 1985, Monza, la Brianza, Milano e tutto il nord e gran parte dell’Italia si ritrovarono ricoperte di neve. Dopo giorni di temperature fredde, tre giorni di neve caduta incessantemente anche in città. La sera del 13 gennaio chiusero per il maltempo gli aeroporti di Malpensa e Linate. Subito trenta centimetri, poi mezzo metro. Non mancarono le polemiche: “Solo sei spazzaneve… – aveva titolato il Cittadino in uno speciale – sorpresa e impreparazione, esaurite le scorte di sale“. Però: “I mezzi pubblici hanno funzionato, garantito il servizio su tutta la rete“.

La grande nevicata del 1985 compie 40 anni: così a Monza e Brianza, il ricordo romantico

Resta il ricordo “romantico“: un silenzio surreale, tre giorni in cui era sembrato di essere stati catapultati in un altra realtà. Scuole chiuse, uffici con metà dei dipendenti e l’altra metà bloccata in viaggio. L’esercito anche a Monza per spalare le strade e aiutare insieme ai cittadini che in un momento di emergenza diventarono collettività. In strada anche i cingolati.

Chi se la ricorda? La grande nevicata del 1985 a Monza