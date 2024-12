La Croce rossa Monza saluta il 2024: 190mila chilometri al servizio degli altri

Un 2024 “intenso e pieno di emozioni” quello del comitato Croce rossa di Monza. “Ogni gesto, ogni intervento, ogni sorriso ha fatto la differenza. Grazie di cuore a chi ci ha supportato e ai nostri volontari e dipendenti che hanno reso possibile tutto questo! Il nostro impegno non si ferma, siamo pronti a fare ancora di più” si legge in un post social che vuole essere un saluto all’anno che se ne va e un benvenuto al 2025.

La bandiera della Croce Rossa sul municipio di Monza

Croce rossa Monza, i numeri eccezionali del 2024: “E nel 2025 siamo pronti a fare ancora di più”

Impegno, nel 160esimo di fondazione, che è declinato in numeri, eccezionali: quasi 7.500 interventi di emergenza urgenza con 4.783 ore di attività e quasi 190mila chilometri percorsi e poi 413 assistenze sportive. Effettuati inoltre più di mille trasporti sanitari (682) e di sangue. Di notevole spessore anche il capitolo formazione, 1872 le persone formate, 600 studenti e quello della solidarietà, da sempre uno dei capisaldi della Croce rossa: raccolti 7.865 chili di alimenti ed effettuate 170 spese solidali. L’unità di strada è stata impegnata per 340 ore e altre 510 sono state dedicate alla assistenza dei senza fissa dimora della città.

Croce Rossa Monza Guido Compatangelo

Croce rossa, nel 2024 la nuova presidenza e l’addio a Fabio Castelli

Il 2024 è stato anche l’anno del rinnovo della presidenza con la vittoria alle elezioni, in cui ha sfidato altri due candidati, di Guido Compatangelo, 53 anni. Manager di una multinazionale, originario di Latina, è residente in città da anni. Rimarrà in carica per i prossimi quattro anni: la sua lista ha ottenuto il 56% dei voti. E’ affiancato da un consiglio direttivo composto da Donatella Lattuada, Alberto Cartasegna, Stefania Zeri e dal consigliere rappresentante dei Giovani, Gabriele Mangiarotti. E’ stato purtroppo anche l’anno dell’addio a Fabio Castelli, volontario deceduto a luglio in un incidente stradale in viale Battisti.