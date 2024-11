È entrato in Croce Rossa nel periodo del Covid, domenica ha vinto le elezioni in cui ha sfidato altri due candidati e che hanno avuto un’affluenza finale superiore al 70%: Guido Compatangelo, 53 anni, è il nuovo presidente della CRI di Monza. Manager di una multinazionale, originario di Latina, è residente in città da anni. Ed è un volto nuovo all’interno dell’associazione. Rimarrà in carica per i prossimi quattro anni: la sua lista ha ottenuto il 56% dei voti. Il consiglio direttivo che affiancherà il neo presidente nel quadriennio 2024-2028 sarà composto da Donatella Lattuada, Alberto Cartasegna, Stefania Zeri e dal consigliere rappresentante dei Giovani, Gabriele Mangiarotti.

Monza: Guido Compatangelo nuovo presidente della Croce Rossa, «rimboccarsi le maniche e lavorare»

«Il confronto e il dialogo interno sono sempre costruttivi quando portati avanti nell’interesse della Croce Rossa – commenta Guido Compatangelo – le urne hanno espresso un verdetto molto chiaro ed ora è arrivato il momento di rimboccarsi tutti quanti le maniche e lavorare per le sfide future che ci attendono e che non sono poche. Croce Rossa riveste un ruolo chiave nel tessuto sociale e assistenziale della nostra Comunità e la priorità è consolidare ulteriormente questo ruolo anche in considerazione delle necessità emergenti sul nostro territorio».

Monza: Guido Compatangelo nuovo presidente della Croce Rossa, le attività del comitato

Il Comitato monzese della Cri a oggi conta oltre 350 Soci e 14 dipendenti, le attività spaziano su diversi fronti. Dal servizio di Emergenza ed Urgenza (118) all’Inclusione sociale. Dalla Formazione specialistica alla Protezione civile. Al Comitato fanno riferimento inoltre i due nuclei ausiliari delle Forze Armate: Corpo Militare Volontario e Infermiere Volontarie.