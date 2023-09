“La Casa SI Cura” fa tappa a Monza: le buone regole per evitare incidenti e risparmiare

Un tour per diffondere tra i cittadini consumatori una cultura della sicurezza perché nemmeno la nostra casa dolce casa può essere considerato un luogo sicuro. Anzi, proprio la nostra dimora è spesso teatro di incidenti, soprattutto quando gli impianti elettrici non sono a norma o non hanno ricevuto l’opportuna manutenzione. Fa tappa anche a Monza il progetto itinerante La Casa SI Cura” ideato da Adiconsum e Prosiel. Il tour ha già toccato quest’anno Taranto, Cagliari, Matera e Padova e ora arriva in Lombardia.

“La Casa SI Cura” di Adiconsum e Prosiel, il convegno

Il primo appuntamento nel capoluogo brianzolo è fissato per mercoledì 27 settembre alle 9.30 al LibertHub (sala Crespi) in viale Libertà, 144. Alcuni esperti si alterneranno nel corso del convegno aperto al pubblico dedicato a “La Casa si cura: tutto ciò che occorre sapere per una casa sicura che fa risparmiare e rispetta il pianeta”. Sicurezza e nuove tecnologie sono, infatti, la chiave per combattere il caro bollette e avere una casa più efficiente energeticamente.

“La Casa SI Cura”, anche un gazebo informativo in piazza Roma a Monza

Giovedì 28 alle 9.30 in piazza Roma (Arengario) sempre a Monza sarà allestito un gazebo informativo dove si potranno ricevere informazioni pratiche su come risparmiare energia con le nuove tecnologie (pannelli solari, ricarica auto elettrica, contatori online, ecc.), come adeguare il proprio impianto elettrico se si vogliono introdurre in casa apparati ed elettrodomestici di ultima generazione senza avere brutte sorprese, chiarimenti sulla direttiva “Case green”.

Sarà, inoltre, possibile richiedere una visita gratuita di un tecnico abilitato per controllare l’impianto elettrico. Chi non potrà essere presente e per tutti coloro che vivono in località che non saranno toccate dal Tour “La Casa SI Cura”, c’è la possibilità di poter richiedere il controllo GRATUITO attraverso il sito: https://www.lacasasicura.org/