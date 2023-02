La carica dei 150 a Lesmo contro Pedemontana

Oltre 150 persone si sono messe in cammino nel verde di Lesmo, Camparada ed Arcore per dire ancora una volta no al completamento di Pedemontana. La protesta pacifica andata in scena sabato mattina 18 febbraio è stata organizzata dal comitato No Pedemontana di Lesmo-Camparada, che ha parlato di “Una devastazione del territorio con un’autostrada a tre corsie più quella di emergenza che passando a raso distruggerà tutti i boschi”.

La carica dei 150 a Lesmo e le preoccupazioni di Arcore

Una preoccupazione condivisa anche da chi vive a Cascina Eugenio di Arcore al confine con Camparada e Lesmo, dove mediamente in un anno vengono messe a dimora un migliaio di piante che con il passaggio del nastro d’asfalto potrebbero sparire. A questa manifestazione hanno preso parte anche il gruppo di Cammino di Lesmo e l’associazione dei Colli Briantei. Solo poche settimane fa erano stati eseguiti dai geologi i primi carotaggi a Gerno di Lesmo, dove dovrebbe transitare la Tratta C. Intanto i diversi gruppi contri l’infrastruttura aspettano anche da Regione Lombardia se dopo la elezioni potranno esserci delle variazioni sul progetto.