Ioleggoperché, nove giorni per regalare libri alle biblioteche scolastiche

Torna con l’ottava edizione, diventa grande e solo in Lombardia coinvolge 4.093 scuole e 582 librerie. Sono i numeri di #Ioleggoperché, la grande campagna nazionale per le biblioteche scolastiche organizzata dall’Associazione Italiana Editori (AIE).

#Ioleggoperché: dal 4 al 12 novembre

Nel dettaglio, in Italia, più di 3,9 milioni di studenti coinvolti, 25.394 scuole iscritte, 330 nidi, 3.609 librerie e 72.811 gemellaggi tra scuole e librerie. Un’altra edizione da record dal 4 al 12 novembre: nove giorni in cui tutti – non solo le famiglie degli studenti – possono andare nelle librerie aderenti al progetto e donare un libro per le biblioteche scolastiche. Quest’anno il tema è “Un libro ti fa grande”.

#Ioleggoperché: “Aderisce una scuola su due”

“Una scuola italiana su due aderisce a #ioleggoperché – ha dichiarato il presidente AIE Innocenzo Cipolletta – Ci auguriamo che anche quest’anno sempre più cittadini vadano in libreria a donare libri per le biblioteche scolastiche, libri nuovi che si aggiungeranno ai 550mila della scorsa edizione e ai ben 2,5 milioni complessivi arrivati nelle scuole in questi anni. Oggi più che mai è fondamentale il gioco di squadra per far fronte al bisogno crescente di libri nelle scuole. È un bisogno certificato anche dai numeri. La ricerca sulle scuole aderenti alla scorsa edizione ci ha confermato che questa iniziativa ha un impatto importante: più di 1 biblioteca scolastica su 5 tra le 3.187 che hanno partecipato all’indagine è nata (o nascerà) infatti per effetto o grazie ai libri del progetto”.

#Ioleggoperché: come partecipare

Partecipare è facile: è sufficiente individuare le librerie gemellate alle scuole iscritte per scegliere e acquistare uno o più libri da donare a una libreria scolastica.