“Investigare 4.0”: in Villa Reale a Monza un viaggio nel mondo delle indagini

Si intitola “Investigare 4.0” il libro curato dal Prefetto Vittorio Rizzi, Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, e dalla professoressa Anna Maria Giannini, docente di Psicologia generale presso la Sapienza di Roma, edito dalla casa editrice Piccin che verrà presentato a Monza, giovedì 27 ottobre, alle 11, in Villa Reale. Si tratta di un evento organizzato dalla Questura di Monza e della Brianza e dall’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, con il patrocinio del Comune di Monza e della Reggia di Monza.

“Investigare 4.0”, a Monza la presentazione del libro di Rizzi e Giannini

Il libro, spiegano dalla Questura monzese: “è un viaggio nel mondo delle indagini, una finestra aperta sulla scienza della criminologia e sulla criminalistica curata nei vari aspetti da specialisti del settore con competenze decennali, non solo teoriche, che lavorano quotidianamente per assicurare giustizia e sicurezza“. Una pubblicazione che: “manifesta quanto conta la preparazione, la scienza, il rispetto delle regole, l’umanità, la motivazione e indubbiamente l’intuito per garantire attenzione e giustizia alle vittime“. Si tratta tra l’altro di un’opera corale scritta, oltre che dai curatori, da altri venticinque professionisti, tra cui diciotto Dirigenti della Polizia di Stato.

“Investigare 4.0”, alla presentazione a Monza tanti relatori di rilievo

Oltre agli autori, alla presentazione saranno presenti come relatori anche la professoressa ordinaria di Criminologia presso l’Istituto di Medicina Legale Università degli Studi di Milano e Presidente della Società Italiana Criminologia Isabella Merzagora, la Procuratrice aggiunta presso la Procura di Monza e della Brianza Manuela Massenz, l’avvocato penalista del Foro di Monza Presidente del Consiglio Distrettuale di disciplina degli avvocati per il distretto della Corte d’Appello di Milano Attilio Carlo Villa.