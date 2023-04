Intesa Lissone-Plastic Free: sabato 22 l’esordio con le pulizie alla stazione

La giunta comunale di Lissone ha approvato mercoledì 19 aprile il protocollo di intesa con l’associazione Plastic Free Onlus. “Un tassello importante per stimolare una sempre maggior attenzione ai temi dell’ambiente e dell’educazione alla sostenibilità” spiega l’assessore all’ambiente di Lissone, Massimo Rossati, “il Protocollo permetterà di velocizzare i rapporti tra il Comune e l’associazione la quale potrà svolgere attività di raccolta plastica e rifiuti non pericolosi, lezioni di educazione ambientale nelle scuole; informazione e sensibilizzazione attraverso sociale e stand; passeggiate ecologiche e turistiche nel territorio, segnalazione abbandono rifiuti. Come Comune di Lissone ringraziamo l’associazione per le attività di volontariato che intende attuare sul territorio comunale in quanto ci consente, tra le varie cose, di potenziare un sistema di controllo e monitoraggio oggi bisognoso di essere potenziato”.

Plastic Free a Lissone: l’evento di sabato 22 alla stazione

A tal proposito, sabato 22 aprile, alle 10, evento pubblico sul piazzale di fronte alla stazione ferroviaria in via della Pinacoteca. È prevista un’iniziativa di raccolta dei rifiuti dalle strade. “Anche Lissone vuole essere plastic free, ma non in modo ideologico, bensì consapevole e ragionevole” conclude Rossati. In concomitanza con l’evento nazionale “Giornata della Terra”, la città di Lissone aderisce infatti all’iniziativa clean up di Plastic Free onlus, associazione che opera per difendere il pianeta e garantire maggior fruibilità delle aree verdi pubbliche. L’evento include interventi di pulizia e riqualificazione ambientale ed è promosso in collaborazione con Gelsia Ambiente. Il ritrovo per tutti coloro che vogliono far parte di un gruppo di volontari che puliranno questa zona della città è alle 10 di fronte alla stazione di Lissone.