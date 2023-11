Interventi per vento forte in Brianza, a Brugherio chiuso il parco di Villa Fiorita per la caduta di un albero storico

Oltre trenta interventi dei vigili del fuoco dalle 20 di venerdì sera alle 8 di sabato 25 novembre a causa del forte vento che ha battuto la provincia di Monza e Brianza e che aveva spinto già alcune amministrazioni, come Monza, a decidere di chiudere parchi, giardini e cimiteri per precauzione.

Nella giornata di sabato le raffiche di vento residue dovrebbero risolversi entro il primo pomeriggio.

I vigili del fuoco del comando di Monza e Brianza sono stati impegnati in decine di interventi di soccorso tecnico urgente per la maggior parte per la messa in sicurezza di alberi pericolanti o caduti sulle strade, oggetti pericolanti, pali inclinati o ponteggi.

Interventi per vento forte in Brianza, danni in Villa Fiorita a Brugherio

A Brugherio il sindaco Roberto Assi ha deciso la chiusura del parco di Villa Fiorita in seguito alla caduta nella notte di un albero storico, mentre altre piante si sono inclinate pericolosamente. I tecnici comunali dovranno valutare se abbattere quelle inclinate. Il Parco Increa invece rimane aperto, dopo il lungo periodo di chiusura dei mesi scorsi a causa dei danni causati dagli ultimi nubrifragi.