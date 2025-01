Infortunio mortale sul lavoro a Giussano: morto un 32enne precipitato da un capannone

Ennesimo incidente mortale sul lavoro in Brianza: è accaduto nel pomeriggio di martedì 14 gennaio, attorno alle 14, in una azienda di via Brunati, al civico 26. Secondo quanto comunicato dalla Agenzia emergenza urgenza della Lombardia un 32enne è deceduto dopo essere precipitato, per cause in via di accertamento, dal tetto di un capannone, da un’altezza stimata di oltre 6 metri.

Giussano: morto un 32enne precipitato da un capannone, indagini in corso

Scattato l’allarme sul posto si sono portati mezzi inviati dal 118, un’ambulanza e una automedica, in codice rosso insieme ai vigili del fuoco del Comando provinciale e alle forze dell’ordine ma per il precipitato non c’è stato nulla da fare: è stato constatato il decesso sul posto.