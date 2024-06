Incidenti stradali e troppo alcol: interventi del 118 a Busnago, Cesano, Desio, Renate e Carnate

Incidenti stradali e intossicazioni da alcol hanno fatto lavorare dalla serata di venerdì 7 giugno e poi nella nottata di sabato 7 il personale paramedico e forze dell’ordine in varie zone della Brianza.

Poco prima delle 9 di sera intervento in codice giallo a Busnago per soccorrere un motociclista 17enne caduto dalla sua due ruote, per cause al vaglio dei carabinieri, lungo viale delle Industrie. Il minore è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo.

Troppo alcol: due donne soccorse a Cesano e Desio, una ha 18 anni

Attorno alle 23 intervento a Cesano Maderno, in via Borromeo, per soccorrere una donna per una presunta intossicazione etilica. E’ stata portata in codice verde per accertamenti all’ospedale di Paderno Dugnano. Alle 2 di notte stessa sorte per una diciottenne soccorsa a Desio.

Incidenti stradali: contro ostacoli a Renate e Carate, ciclista investito a Carnate

Alle 3 del mattino i mezzi di soccorso si sono portati invece a Renate in codice rosso per un’automobilista finita contro un ostacolo in via Vittorio Emanuele: sul posto anche i vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri. Il coinvolto, un 27enne, è stato portato in codice giallo all’ospedale di Lecco. Incidente analogo, senza conseguenze per l’automobilista, è avvenuto a Carate Brianza attorno alle 4 in via Piemonte. Coinvolto un trentenne.

Infine alle 5 del mattino a Carnate, in via Fornace, un ciclista è stato investito e portato al San Raffaele di Milano in codice giallo. Indagano i carabinieri.