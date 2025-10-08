I sindacati tornano a chiedere attenzione sui controlli dopo il grave infortunio in cui un lavoratore di 34 anni è rimasto ferito a un braccio. È successo martedì a Usmate Velate in un’azienda che lavora acciai e la Fiom Cgil Brianza sottolinea come “ancora una volta” sia “un incidente avvenuto in una azienda non sindacalizzata“.

Incidente sul lavoro a Usmate Velate: «Il profitto non può venire prima delle persone»

«Troppo spesso dove non ci sono controlli, dove non c’è il sindacato, dove non c’è un formazione adeguata la sicurezza viene trascurata e considerata una spesa – commenta la segretaria Adriana Geppert – Il profitto non può essere messo al primo posto delle persone. La Fiom Cgil Brianza continuerà a denunciare infortuni, incidenti e malattie professionali e a fare la sua parte fuori e nei luoghi di lavoro per una cultura della salute e sicurezza che partendo dalle lavoratrici e lavoratori affermi che un modo più sicuro per lavorare esiste».