Incidente sul lavoro a Usmate Velate: lavoratore ferito a un braccio, grave in ospedale

È stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo un lavoratore di 34 anni coinvolto in un incidente sul lavoro a Usmate Velate. È successo nella mattina di martedì 7 ottobre in una industria siderurgica in viale delle Industrie.

Incidente sul lavoro a Usmate Velate: 34enne ferito da un macchinario

L’uomo, secondo quanto riferito dalla Agenzia regionale di emergenza urgenza, è rimasto ferito a braccio in un incidente con un macchinario di produzione. Soccorso, è stato trasferito a Monza. Sul posto automedica e ambulanza insieme a vigili del fuoco, carabinieri e Ats che dovranno ricostruire la dinamica dei fatti.