Arcore Cronaca

Arcore: una settimana per il lavoro e la sicurezza, incontri e Job day

Arcore ospita la Settimana del lavoro e della sicurezza sul lavoro: fino al 13 ottobre conferenze e il Job day in biblioteca.
di
Monza Job Day - foto Radaelli
Monza Job Day – foto Radaelli

Arcore ospita la Settimana del lavoro e della sicurezza sul lavoro. Tre appuntamenti fino al 13 ottobre. «Un’iniziativa pensata per creare sinergie tra istituzioni, enti formativi, aziende e cittadini, con l’obiettivo di sostenere chi è alla ricerca di un impiego, chi desidera valorizzare il proprio percorso professionale e chi ogni giorno opera per rendere il lavoro più sicuro e consapevole», spiega la presidente del consiglio comunale, Laura Besana.

Arcore: una settimana per il lavoro e la sicurezza, conferenza sullo stato occupazionale in Brianza

Lunedì mattina, 6 ottobre, Villa Borromeo ha accolto un workshop promosso da Afol Monza e Brianza e dal Centro per l’impiego di Vimercate dedicato alla compilazione efficace del curriculum vitae.

Giovedì 9 ottobre la sala del giardino d’inverno di Villa Borromeo ospiterà la conferenzaLa Brianza al lavoro: occupazione, tutela e sicurezza”, per raccontare lo stato di occupazione nel territorio e la promozione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro. A moderare gli interventi sarà l’assessora Serenella Corbetta, affiancata da esponenti della provincia e di Ast Brianza.

Arcore: una settimana per il lavoro e la sicurezza, il 13 ottobre Job day in biblioteca

La rassegna si chiude lunedì 13 ottobre con il “job day“, un evento dedicato all’incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro, organizzato in collaborazione con Afol Monza e Brianza. Dalle 9 alle 13 negli spazi della biblioteca Valentini di via Gorizia cittadini e candidati potranno incontrare le aziende del territorio e agenzie per il lavoro della provincia e presentare il proprio curriculum.

«Si tratta di tre giornate dedicate a competenze, sicurezza e opportunità, per sostenere l’occupazione e la qualificazione professionale nel territorio brianzolo», conclude Besana.

Contenuti correlati
L'autore

Nata nell’anno dei due presidenti e dei tre papi. Scrivo per il Cittadino dal 2009, prima solo per l’edizione cartacea poi per la tv e il sito per cui realizzo anche servizi video. Mi occupo di chiesa locale, cronaca, volontariato, terzo settore, carcere. Con l’associazione Carcere Aperto nel 2011 ho realizzato insieme al fotografo Antonio Pistillo la mostra “Guardami”, dove abbiamo raccontato le storie dei detenuti della casa circondariale di Monza.

Tags