Arcore: una settimana per il lavoro e la sicurezza, incontri e Job day

Arcore ospita la Settimana del lavoro e della sicurezza sul lavoro. Tre appuntamenti fino al 13 ottobre. «Un’iniziativa pensata per creare sinergie tra istituzioni, enti formativi, aziende e cittadini, con l’obiettivo di sostenere chi è alla ricerca di un impiego, chi desidera valorizzare il proprio percorso professionale e chi ogni giorno opera per rendere il lavoro più sicuro e consapevole», spiega la presidente del consiglio comunale, Laura Besana.

Arcore: una settimana per il lavoro e la sicurezza, conferenza sullo stato occupazionale in Brianza

Lunedì mattina, 6 ottobre, Villa Borromeo ha accolto un workshop promosso da Afol Monza e Brianza e dal Centro per l’impiego di Vimercate dedicato alla compilazione efficace del curriculum vitae.

Giovedì 9 ottobre la sala del giardino d’inverno di Villa Borromeo ospiterà la conferenza “La Brianza al lavoro: occupazione, tutela e sicurezza”, per raccontare lo stato di occupazione nel territorio e la promozione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro. A moderare gli interventi sarà l’assessora Serenella Corbetta, affiancata da esponenti della provincia e di Ast Brianza.

Arcore: una settimana per il lavoro e la sicurezza, il 13 ottobre Job day in biblioteca

La rassegna si chiude lunedì 13 ottobre con il “job day“, un evento dedicato all’incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro, organizzato in collaborazione con Afol Monza e Brianza. Dalle 9 alle 13 negli spazi della biblioteca Valentini di via Gorizia cittadini e candidati potranno incontrare le aziende del territorio e agenzie per il lavoro della provincia e presentare il proprio curriculum.

«Si tratta di tre giornate dedicate a competenze, sicurezza e opportunità, per sostenere l’occupazione e la qualificazione professionale nel territorio brianzolo», conclude Besana.