Incidente sul lavoro ad Arcore: piede sotto un macchinario, grave un operaio 33enne

Incidente sul lavoro nel primissimo mattino di martedì 30 settembre ad Arcore, in una azienda di via Michelangelo Buonarroti. Un operaio 33enne, secondo quanto riferito dalle Autorità intervenute sul posto, mentre era intento ad effettuare una lavorazione, per cause in via di accertamento da parte dei tecnici dell’Ufficio Medicina del Lavoro della Agenzia tutela della salute di Monza e Brianza, è rimasto seriamente ferito a un piede, schiacciato da un macchinario.

Arcore, incidente sul lavoro all’alba: un operaio portato in codice rosso all’ospedale di Monza

L’incidente è accaduto attorno alle 5 del mattino. Dalla azienda è partita una chiamata al 118 e la Agenzia emergenza urgenza ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica. Hanno raggiunto l’azienda anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Monza e una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale. L’operaio è stato soccorso sul posto e quindi trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Dall’Arma riferiscono che non è in pericolo di vita.