Incidente stradale a Meda: autocarro si ribalta, nessun ferito grave

Grave incidente stradale nel pomeriggio di lunedì 5 febbraio in via Cialdini, a Meda, con un autocarro che si è ribaltato sulla sede stradale. Miracolosamente nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita nonostante la dinamica e le (pesanti) conseguenze riportate dai mezzi incidentati. L’episodio si è registrato alle 16.45, gli agenti della polizia locale di Meda sono intervenuti per i rilievi del caso.

Incidente stradale a Meda: il responsabile è stato sanzionato

Un autocarro, condotto da un uomo della provincia di Bergamo, classe 1997 di Ponte San Pietro, secondo quanto riferito dal comando cittadino avrebbe omesso di concedere la precedenza a destra; da qui la collisione con un altro veicolo da lavoro condotto da un medese classe 1959. L’urto ha provocato il ribaltamento dell’autocarro. Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso del 118 ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per rimuovere il mezzo pesante e liberare la carreggiata. Il conducente dell’autocarro, risultato negativo al test dell’etilometro, è stato sanzionato.