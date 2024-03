Incidente auto-moto a Giussano: attimi di paura per un diciassettenne

Uno scontro violento tra un’auto e una moto, attimi di paura per un diciassettenne, un sospiro di sollievo per le condizioni del motociclista soccorso in un primo momento in codice rosso. È stato trasportato in ospedale non in pericolo di vita il giovane protagonista di un incidente stradale nel tardo pomeriggio di venerdì 15 marzo a Giussano.

Incidente auto-moto a Giussano: ferito trasportato a Desio in codice verde

È successo una manciata prima delle 18.30 in via Monza, già teatro di un altro grave incidente solo pochi giorni fa. Questa volta verso il confine con Verano Brianza. In posto l’ambulanza da Besana e l’automedica di Desio.

Trattato dal punto di vista sanitario dell’equipaggio dall’automedica, è stato poi affidato all’ambulanza per il trasporto a Desio in codice verde.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Giussano, intervenuta anche la polizia locale per ausilio viabilità: il traffico in tutta la zona è andato in tilt.