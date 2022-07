Incidente a Chiavenna: in prognosi riservata un motociclista di 34 anni di Monza

Incidente stradale a Chiavenna (Sondrio) sabato 2 luglio con un motociclista monzese di 34 anni ferito gravemente. Il sinistro ha visto coinvolta anche un’auto, una Fiat Panda. E’ accaduto intorno alle 11 e sul posto si è portato personale paramedico con due ambulanze ed è stato mobilitato anche l’elisoccorso. Presenti anche i vigili del fuoco.

Incidente a Chiavenna, ferita lievemente la passeggera 32enne di Monza

Gli agenti della polizia locale si sono invece occupati di rilevare il sinistro e gestire traffico sulla statale 37 del Maloja. Il motociclista ha subito un politrauma ed è rimasto a terra in stato di semi incoscienza. Lievi ferite anche per una 32enne, anche lei monzese, che trasportava sul sellino posteriore, portata al pronto soccorso dell’ospedale di Chiavenna. Il 34enne è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Sondalo. Versa in prognosi riservata. Illesa la conducente dell’auto coinvolta. In corso accertamenti sulla dinamica dello scontro.