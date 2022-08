Incidente a Cabiate, al confine con Seregno: centauro 27enne in codice rosso

Grave incidente stradale sabato 20 agosto, alle ore 10:20 circa, a Cabiate in via Kennedy, al confine con Seregno. Secondo una prima ricostruzione, un ragazzo di 27 anni avrebbe perso da solo il controllo della sua motocicletta, cadendo a terra e riportando ferite molto gravi.

Il centauro 27enne è stato trasportato in codice rosso

Il giovane motociclista, unico coinvolto nel sinistro, dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasportato in ambulanza in codice rosso all’ospedale “Niguarda” di Milano. La strada è stata chiusa al fine di permettere i soccorsi. Sul posto, oltre un’ambulanza di Mariano Comense e un’automedica di Desio, era presente la polizia locale di Cabiate, competente per territorio, che ha dovuto effettuare i rilievi del caso e ascoltato alcuni testimoni che si trovavano nelle abitazioni vicine al luogo dove è avvenuto l’impatto. Si attendono ulteriori aggiornamenti dagli organi competenti.