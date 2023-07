Incidente a Brugherio, atterra anche l’elisoccorso: due feriti

È atterrato anche l’elisoccorso, allertato in codice rosso, nella serata di sabato a Brugherio per un incidente tra un’auto e una moto. L’allarme è scattato pochi minuti dopo le 20, l’incidente si è verificato all’incrocio tra viale Lombardia e via Sciviero.

Incidente a Brugherio, sul posto i vigili del fuoco

La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute insieme ai vigili del fuoco e a due ambulanze.

Incidente Brugherio

L’elicottero è atterrato nell’area di via Turati ed è poi ripartito senza feriti. Coinvolti un ragazzo di 18 anni e uno di 29, trasportati all’ospedale San Gerardo e al Policlinico di Monza. Non sarebbero in pericolo di vita.