Incidente a Biassono: migliora il motociclista sbalzato nello schianto

Migliorano le condizioni del motociclista di 21 anni coinvolto nel tardo pomeriggio di martedì 6 giugno in un incidente a Biassono, su via Trento e Trieste. Il giovane, trasportato all’ospedale San Gerardo in codice rosso, è stato operato al braccio che si è fratturato nell’impatto.

Incidente a Biassono: i rilievi della polizia locale

Intanto continuano i rilevi e le indagini condotte dalla Polizia locale di Biassono, intervenuta sul posto dopo l’impatto. Stando alle evidenze raccolte e alle testimonianze rilasciate da chi era presente al momento dello schianto, pare che il giovane motociclista non abbia notato la colonna di auto che erano ferme in coda a causa del traffico intenso, e non sia riuscito ad evitare l’impatto contro l’auto che lo precedeva.

L’impatto è avvenuto su via Trento e Trieste, all’altezza dell’ingresso del cimitero cittadino. Qui diversi mezzi, in direzione di Lissone, erano fermi a causa del traffico rallentato, intorno alle 16.30. All’improvviso la moto guidata dal ventunenne si è schiantata contro la parte posteriore dell’auto che si trovava in fondo alla colonna. Al volante una donna che poi è stata soccorsa dai sanitari perché sotto choc.

Incidente a Biassono: strada chiusa in entrambi i sensi di marcia

Nello schianto la motocicletta ha mandato in frantumi il lunotto posteriore dell’auto. Il ventunenne è stato sbalzato a dieci metri di distanza, nella corsia opposta. Si dovrà ora verificare l’esatta dinamica dell’incidente e soprattutto stabilire il motivo per cui il giovane non abbia prontamente frenato quando si è trovato davanti la colonna di auto ferme.

La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia, dal momento che la moto e l’auto incidentate si trovavano sulla corsia in direzione Lissone, mentre il giovane è stato sbalzato nella corsia in direzione del centro del paese.