È stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso un motociclista di 21 anni ferito in un grave incidente successo a Biassono nel pomeriggio di martedì 6 giugno. L’allarme è scattato poco dopo le 17.30 in via Trento e Trieste, sul posto automedica e ambulanza. L’incidente ha coinvolto la moto e due auto, ad avere la peggio il giovane motociclista che soccorso col codice più grave non sarebbe in pericolo di vita.