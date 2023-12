Incendio vettura a Varedo e incidente con tre auto e feriti a Vimercate: sul posto i vigili del fuoco

Doppio intervento dei vigili del fuoco nella giornata di domenica 17 dicembre a Varedo e Vimercate, nel primo caso per fare fronte a un incendio vettura, nel secondo per un incidente stradale che ha visto coinvolti tre mezzi.

La Renault che si è incendiata a Varedo (foto Vigili del fuoco di Monza e Brianza)

A Varedo interessata dal rogo una Renault posteggiata in via Giotto: sul posto, nel primo pomeriggio, dal comando provinciale sono state inviate un’autopompa dal distaccamento volontario di Seregno e un’autobotte dal distaccamento volontario di Lazzate.

Vigili del fuoco a Vimercate sulla SP45 per un incidente che ha coinvolto tre auto, un ferito in codice giallo

La scena dell’incidente a Vimercate (foto Vigili del fuoco di Monza e Brianza)

A Vimercate, sempre attorno alle 14, sulla SP45, per l’incidente stradale inviate un’autopompa dal distaccamento volontario di Vimercate e un carro fiamma dal distaccamento volontario di Lissone. Sul posto anche i carabinieri, per i rilievi e tre ambulanze e un’automedica per soccorrere le persone coinvolte, quattro, una delle quali portata in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza (altre due in codice verde a Vimercate e al Policlinico monzese)