Incendio di un furgone sulla A51 a Brugherio: intervengono i vigili del fuoco, nessun ferito

Intervento dei vigili de fuoco martedì 12 marzo per un incendio che ha interessato un furgone in transito lungo la rampa della A51 all’altezza di Brugherio-Cernusco, in direzione Lecco.

Sul posto si sono portate una squadra del Comando di Monza e Brianza e una seconda del comando di Milano. Le fiamme hanno interessato in particolare la zona anteriore del mezzo: i vigili del fuoco hanno utilizzato una autobotte da Vimercate e un’autopompa da Sesto San Giovanni. L’intervento è durato circa due ore. Non si segnalano feriti.