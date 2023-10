Incendio di un furgone in via Circonvallazione a Varedo, vigili del fuoco di Desio sul posto

Vigili del fuoco al lavoro a Varedo in via Circonvallazione nella serata di martedì 10 ottobre, attorno alle 20.30, per spegnere un incendio che ha interessato un furgone adibito a trasporto di materiale. Sul posto dalla Centrale operativa di Monza del Comando provinciale è stata inviata una squadra con l’autopompa del distaccamento di Desio. Non si segnalano feriti.

Un intervento analogo era avvenuto nei giorni scorsi a Brugherio: anche in quell’occasione un furgone era stato avvolto dalle fiamme.