Fiamme e fumo nero in via Torazza, a Brugherio, nel primo pomeriggio di martedì 3 ottobre a causa di un incendio che per cause in via di accertamento ha interessato un furgone adibito a trasporto materiale.

L’intervento dei vigili del fuoco a Brugherio (foto Vigili del fuoco di Monza)

Sul posto, per le operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza del mezzo si sono portati i vigili del fuoco di Monza con un’autopompa e un’autobotte.