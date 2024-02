Incendio a Truccazzano: ditta in fiamme, vigili del fuoco anche da Monza e Brianza

Una alta colonna di fumo nero visibile da diverse province e a chilometri di distanza. È stato richiesto il supporto anche dei vigili del fuoco di Monza e Brianza per un incendio scoppiato nel pomeriggio di mercoledì 28 febbraio a Truccazzano, in provincia di Milano, ed è continuato per ore.

Incendio a Truccazzano: nove squadre da Milano, Monza e Bergamo

L’allarme è scattato verso le 16.40 in una ditta di trasporti e logistica, con stoccaggio di materiali, con fiamme ben visibili anche dall’esterno. Nove le squadre dei vigili del fuoco impegnate da Milano, Monza e Bergamo per evitare il coinvolgimento di aziende vicine.

#Milano, dalle 16:40 #vigilidelfuoco, con rinforzi da Monza Brianza e Bergamo, sono impegnati a Trucazzano per l’#incendio in un’azienda di trasporti: 9 squadre al lavoro per evitare coinvolgimento di aziende vicine [#28febbraio 17:30] pic.twitter.com/3hYrYqHo8p — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 28, 2024

Incendio a Truccazzano: autobotte da Monza e Brianza

Dal Comando di Monza e Brianza è stata inviata fin dalle prime fasi dell’intervento un’autobotte, a dare supporto idrico alle autopompe presenti sul posto. La previsione nell’aggiornamento serale da parte dei vigili del fuoco è che l’intervento proseguirà ancora per tutta la notte con l’alternarsi di uomini e mezzi.

(* notizia aggiornata)