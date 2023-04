Incendio a San Fruttuoso a Monza, in via della Novella, nel pomeriggio di giovedì 6 aprile: una colonna di fumo poco dopo le 16 si è alzata dalla zona in cui trovano vecchie cascine e una serra, che è stata transennata per permettere i soccorsi. La nube nera e acre sovrasta il quartiere. Sul posto, non lontano dall’oratorio, tre squadre dei vigili del fuoco e un’ambulanza.

Monza incendio via della Novella