Incendio a Lissone in deposito di legna: attimi di timore anche per la biblioteca civica

Incendio in pieno centro a Lissone. Le fiamme sono divampate intorno alle 18 di lunedì 25 luglio a ridosso di un complesso residenziale di via Crippa che si affaccia sul parcheggio alle spalle della biblioteca civica di Lissone. Per cause al vaglio dei vigili del fuoco, le fiamme- secondo una prima ricostruzione- si sarebbero sprigionate da un deposito di legna minacciando i locali attigui.

Incendio a Lissone, timori per la biblioteca civica

La nube di fumo avvistata da molti cittadini presenti nel centro storico della città in un primo momento ha fatto temere che l’incendio potesse aver interessato la biblioteca civica la cui struttura è dirimpetto al luogo interessato dal rogo. Allertati dai passanti, sul posto si sono recati i vigili del fuoco di Lissone che hanno domato le fiamme senza particolari criticità. Toccherà ora stabilire le cause dell’incendio e fare la stima dei danni eventuali.