Incendio a Giussano: danni a un tetto, villetta inagibile

Massiccio intervento dei vigili del fuoco, nessun ferito, una abitazione inagibile: è il bilancio di un vasto incendio che nella serata di venerdì 13 gennaio ha interessato il tetto di una villetta a Giussano. L’allarme è scattato in via Corridoni intorno alle 19.30 nella casa di un brianzolo di 39 anni, verosimilmente per il surriscaldamento di una canna fumaria.

Incendio a Giussano: cinque squadre dei vigili del fuoco sul posto

Sul posto i vigili del fuoco di Monza, Seregno, sul posto anche coi volontari, Carate Brianza e Lazzate. Insieme ai carabinieri della stazione locale e, a scopo precauzionale, ai sanitari del 118. La strada è rimasta chiusa per tutto il tempo dei soccorsi duranti oltre due ore.

Al termine delle operazioni di spegnimento l’abitazione è stata dichiarata inagibile, con danni al tetto e agli interni dell’ultimo piano.