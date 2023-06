Inaugurato il Lego Store di Monza: «Già al lavoro per celebrare la Formula 1»

Ha aperto a Monza, in via Carlo Alberto 10, il primo Lego store della città e della Brianza, il ventiseiesimo in Italia. Al taglio del nastro che si è svolto nella mattinata del 16 giugno, fatto in stile lego, con forbici e nastro rosso in mattoncini, erano presenti anche Rossana Mastrosimini, Channel director Lego certified stores West Europe, e Matteo Morandi, amministratore delegato del gruppo Percassi, che in Italia gestisce la rete commerciale dei negozi Lego.

Inaugurato il Lego Store di Monza: «Qui una audience molto attiva di fan»

«Siamo super contenti di questa nuova apertura – ha commentato Mastrosimini – perché Monza è una bellissima città e qui abbiamo un’audience molto attiva di fan di Lego, non solo bambini e famiglie, che ci auguriamo vengano presto a trovarci».

E sono proprio loro, i fan senza età e in particolare gli Afol (Adult fan of Lego) i più felici di questa nuova apertura, nel cuore del centro storico, a due passi dai monumenti più rappresentativi (e replicabili in versione mattoncino) della città: dal duomo all’arengario fino alla Villa reale.

Inaugurato il Lego Store di Monza: «La comunità Afol viene coinvolta»

«Proprio oggi ho deciso che coinvolgeremo la comunità Afol di Lego e quindi daremo loro la possibilità di costruire duomo, arengario e la Villa reale che a brevissimo esporremo in vetrina – ha annunciato Matteo Morandi – Sarà quindi una sfida tra costruttori per fare la costruzione più bella al mondo».

Inaugurato il Lego Store di Monza: la novità Arin e il T-Rex

E in attesa di vedere le prossime meraviglie gli organizzatori hanno pensato a un primo regalo per i più piccoli ma non solo. All’ingresso del negozio si può ammirare Arin, il nuovo personaggio della serie Ninjago, un modello 3D realizzato con 24.000 pezzi, del peso di 40 chili. Ma non solo. Dal 16 al 18 giugno all’ingresso della Villa reale sarà possibile incontrare un T-Rex alto quasi tre metri, realizzato in occasione del trentesimo dall’uscita del film Jurassic Park.

I fan e gli appassionati non si sono lasciati l’occasione di assistere all’inaugurazione, accolti all’ingresso da un guerriero Ninjago gigante.

Lego Store a Monza giugno 2023: il primo acquirente

Inaugurato il Lego Store di Monza: le idee per settembre e il Gp d’Italia

Archiviata l’apertura nel negozio ora lo store pensa già ai prossimi appuntamenti e al week end della velocità, con il Gran premio di F1 di settembre.

«Stiamo preparando novità incredibili per celebrare la Formula 1 e per l’occasione il negozio sarà un punto di attrazione per quello che si svolgerà in pista e in centro. Il nostro store sarà il punto focale della programmazione di quel fine settimana – ha spiegato Morandi – Siamo orgogliosissimi perché questo di Monza è il quarantatreesimo negozio in Europa come gruppo Percassi e con Lego stiamo facendo progetti giganteschi, orgogliosi di rappresentare questo marchio».