A Monza apre il primo Lego store della Brianza (e in Villa arriva un mega T-Rex di mattoncini)

Un giorno per l’inaugurazione su inviti e poi l’apertura ufficiale: anche Monza ha il suo Lego store, in pieno centro. Occupa gli spazi che per diversi anni sono stati “abitati” dal marchio DMail, che appartiene allo stesso gruppo che in Italia gestisce la rete commerciale dei negozi Lego: il Percassi di Bergamo (che nel mondo retail ha anche per esempio Gucci, Nike, Victoria’s secret, Vergelio).

Lego store a Monza: di cosa si tratta

Insomma: all’ombra dell’arengario, come da settimane le vetrine avevano suggerito ai monzesi. Con quello monzese i “Lego Certified Store” – il nome ufficiale – superano i venticinque: al Carosello di Carugate, a San Babila a Milano così come al centro commerciale di Arese Il primo in Italia, datato 2016), all’Orio center di Bergamo, lo scorso aprile il secondo milanese di piazza Gae Aulenti. Caratteristiche comuni dei negozi: tutti i prodotti più recenti nelle grandi serie (da Marvel a Harry Potter, da Star wars alla linea Ideas, da Jurassic park a City, solo per citarne alcune) con in più i modelli esclusivi spesso in vendita anticipata rispetto a tutta la rete commerciale diversa dagli store certificati; poi lo spazio pick&build (scegli e costruisci), abitualmente, dove acquistare manciate di pezzi singoli a bicchieri; e quello dove montare le proprie minifigure con le parti e gli attrezzi disponibili.

A Monza a disposizione in via Carlo Alberto 140 metri quadrati di mattoncini, in linea con il nuovo retail concept, già adottato in piazza Gae Aulenti, “capace di coniugare l’esperienza fisica a quella digitale: l’obiettivo è creare una customer experience sempre più personalizzata e rispondere alle molteplici esigenze di tutti gli amanti del brand, grandi e piccoli”.

Lego store a Monza: le sorprese

“Siamo felici di aprire il primo LEGO Store nel cuore di Monza, raggiungendo così una presenza sul territorio italiano di 26 negozi. – ha dichiarato Rossana Mastrosimini, Channel Director LEGO Certified Stores West Europe – Questa nuova apertura ci permetterà di essere ancora più vicini alle famiglie, a tutti i fan Lego di Monza e della Brianza. Da sempre, esploriamo nuovi modi per elevare l’esperienza instore e soddisfare le esigenze dei nostri consumatori e delle nostre consumatrici, dai piccoli ai più grandi. Oltre al nuovo concept retail, che offrirà la possibilità di interagire con elementi digitali e fisici, i nostri appassionati avranno la possibilità di scoprire il nuovo servizio di clicca & ritira scaricando la Lego Certified Store App.Tantissime le iniziative per questa apertura, seguiteci!”

“Sono orgoglioso che lo Store di Monza, città in cui vivo, sia il primo della Brianza e ospiti da oggi il ventiseiesimo Lego Store italiano realizzato in partnership con Percassi nel cuore del centro storico – ha commentato Matteo Morandi, Amministratore Delegato di Percassi Retail – Il nuovo negozio si trova infatti a pochi passi dall’Arengario, palazzo di età medievale a mattoni a vista, anticamente sede del comune, e nelle vicinanze del Duomo, custode della Corona Ferrea, usata per la consacrazione di alcuni Re d’Italia. A poca distanza anche la magnifica Villa Reale progettata dal Piermarini, residenza estiva prima degli austriaci e poi dei Savoia, con i suoi meravigliosi giardini e il parco più grande d’Europa. Un vero e proprio set da ricreare con i mattoncini”.

Lego store a Monza: un super T-Rex alla Reggia

Pronto ad accogliere i nuovi visitatori all’entrata del negozio, il modello 3D di uno dei nuovissimi personaggi della linea LEGO Ninjago: Arin. La costruzione è composta da 24.000 mattoncini e pesa più di 130 kg.

Inoltre dal 16 al 18 giugno, il Gruppo Lego e Universal Products & Experiences hanno in serbo una sorpresa per celebrare il 30° anniversario dell’uscita nelle sale del film cult Jurassic Park. I fan e le fan dei dinosauri potranno ammirare gratuitamente il modello 3D in mattoncini di un T-Rex gigante (312cm x 120cm x 190cm) che verrà posizionato all’ingresso della Villa Reale di Monza. Il modello, realizzato da Riccardo Zangelmi, unico LEGO Certified Professional Italiano, e altri 3 costruttori professionisti, con i suoi 90.000 elementi LEGO, un peso complessivo di 270kg e 340 ore di lavoro tra progettazione e assemblaggio, lascerà tutti i visitatori senza parole! Sarà anche possibile, grazie a un QR code dedicato, accedere ad una app di realtà aumentata per trovarsi faccia a faccia con il predatore più temibile di sempre.