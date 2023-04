Un nuovo Lego store a Monza, la sorpresa sotto l’arengario

Il nuovo Lego store italiano prende casa a Monza: lo raccontano le vetrofanie comparse sotto l’arengario negli ultimi giorni – inequivocabili. La casa internazionale dei mattoncini che sono stati la passione dei bambini a partire dagli anni Sessanta – e ancora oggi un fenomeno mondiale che interessa anche e forse soprattutto gli adulti – apre un negozio anche nel capoluogo della Brianza.

Lego store a Monza: il Gruppo Percassi in centro dopo DMail

Gli spazi sono quelli occupati fino a poche settimane fa dal negozio DMail, e non stupisce: si tratta di un marchio che fa parte del Gruppo Percassi, che nel 2016 ha siglato un accordo con la società nata in Danimarca nel 1932 per aprire flag-store (negozi di bandiera, letteralmente, cioè negozi del marchio) in Italia. Il Gruppo Percassi gestisce peraltro altri marchi presenti nel centro di Monza, come Bullfrog.

Lego store a Monza: ricerca personale (forse)

Di recente Milano ha visto l’inaugurazione di un nuovo negozio Lego dopo quello di piazza San Babila, in piazza Gae Aulenti. Altri store Lego sono presenti per esempio al centro commerciale di Carugate e in quello di Arese. Sulle vetrine di Monza compare anche un qr code sotto la voce “Unisciti al nostro team”, che porta alla pagina di reclutamento personale del Gruppo Percassi, ma al momento non risultano posizioni aperte e non ci sono altre informazioni.