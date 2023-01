Inaugurate le otto panchine rosse Aido di Triuggio, Sovico e Albiate

Panchine rosse Aido: il messaggio di sensibilizzazione nei territori di Triuggio, Sovico ed Albiate. Domenica 15 gennaio, nel santuario di Rancate si è celebrata la santa messa alla presenza dei vertici locali, provinciali ed esponenti nazionali di Aido, e di numerosi rappresentanti di realtà associative di volontariato, nonché di cittadini, al termine della quale è stata benedetta la nuova panchina rossa posizionata nei pressi del santuario dal Gruppo Intercomunale Aido di Triuggio-Sovico-Albiate per sensibilizzare cittadine e cittadini sulla donazione degli organi.

Panchina rossa Aido Albiate, Triuggio, Sovico

Inaugurate le otto panchine rosse Aido: cerimonia con i sindaci

Con questa iniziativa, avvenuta alla presenza del sindaco di Triuggio Pietro Giovanni Cicardi e dei primi cittadini di Albiate e Sovico, Giulio Redaelli e Barbara Magni, sono state simbolicamente inaugurate tutte le panchine posizionate a fine 2022 dal Gruppo Aido Triuggio-Sovico-Albiate nei tre comuni di competenza.

Inaugurate le otto panchine rosse Aido: dove soto a Triuggio, Albiate e Sovico

A Triuggio le panchine sono state collocate in tutte le frazioni: oltre a Rancate in via Biffi, si trovano a Canonica sotto l’alberata storica, a Tregasio davanti alla scuola primaria e a Triuggio vicino alla recinzione della scuola primaria, verso il parco giochi. Ad Albiate, le panchine rosse sono invece state collocate in viale Rimembranze, a due passi dall’ufficio postale e dalle scuole, e in piazzale La Pira, piazzale del cimitero. A Sovico, invece, le sedute sono nella zona del centro sportivo comunale e al parco delle Cascine. Un momento importante quello tenutosi domenica 15; sono 8 le panchine che il Gruppo Aido Triuggio -Sovico- Albiate ha collocato in luoghi pubblici di passaggio.

“Io dono, non so a chi ma so perché”: questo il messaggio che campeggia sulle panchine rosse Aido, segnale di sensibilizzazione verso la cittadinanza.