È sul torrente Molgora e servirà a proteggere diversi Comuni del Vimercatese: Carnate, dove giovedì 20 novembre è stata inaugurata con taglio del nastro, e poi Ronco Briantino, Usmate Velate, Vimercate, Burago Molgora e Agrate Brianza. Ma anche Lomagna e Osnago, in provincia di Lecco, riducendo il rischio di allagamenti negli eventi con superamento dei livelli di guardia.

Inaugurata la maxi vasca di laminazione di Carnate sul torrente Molgora: l’opera e il taglio del nastro

La nuova vasca di laminazione è un’opera che permette di trattenere fino a 350mila metri cubi d’acqua nei momenti di piena e che rappresenta un tassello fondamentale per la sicurezza della Brianza. È stata realizzata per Regione Lombardia dal Consorzio Est Ticino Villoresi con un investimento di oltre 12 milioni di euro. Presenti all’inaugurazione l’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, il presidente del Consorzio Est Ticino Villoresi Alessandro Rota, il presidente di Anbi (Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni) Francesco Vincenzi e il sindaco di Carnate Rosella Maggiolini, diversi rappresentanti delle istituzioni provinciali e regionali.

«Questa vasca di laminazione – ha spiegato l’assessore Comazzi – è un intervento strategico per la sicurezza idraulica della Brianza e dimostra l’impegno concreto di Regione nel prevenire le emergenze, non nel rincorrerle. Opere come questa proteggono famiglie, attività economiche e infrastrutture ma al tempo stesso restituiscono ai cittadini un ambiente più verde e fruibile. La tutela del territorio è una priorità assoluta: continueremo a investire con decisione per mettere in sicurezza i Comuni lombardi e per affrontare con serietà le sfide poste dai cambiamenti climatici».

Carnate vasca laminazione Molgora convegno Carnate vasca laminazione Molgora assessore Comazzi e sindaco Maggolini

Inaugurata la maxi vasca di laminazione di Carnate sul torrente Molgora: realizzata anche un’area umida con postazione per birdwatching e percorsi pedonali

La realizzazione della vasca è stata rallentata da molte giornate di pioggia, ma il cantiere è stato completato nei tempi previsti. Una parte delle terre di scavo è stata riutilizzata per modellare l’area creando due nuove collinette mentre la collaborazione con i Comuni coinvolti ha permesso di gestire al meglio il materiale in eccesso, portandolo alla cava di Costa Masnaga.

L’area è stata riqualificata con un’area umida permanente accessibile ai cittadini, una postazione per il birdwatching e nuovi percorsi pedonali collegati ai sentieri del Parco Agricolo Nord Est.

«Con la nuova vasca di laminazione di Carnate – ha sottolineato il presidente Rota – è stato portato a termine il primo passo per la prevenzione degli allagamenti causati dal Torrente Molgora, che prevede la realizzazione di altre tre vasche di laminazione a Lomagna, Vimercate e Bussero. Quest’opera, fondamentale per la sicurezza del territorio e delle comunità locali, costituisce anche uno spazio verde, fruibile dai cittadini. È il risultato di un lavoro di squadra che unisce istituzioni e tecnici con un obiettivo comune: aumentare protezione, resilienza e sostenibilità».

Inaugurata la maxi vasca di laminazione di Carnate sul torrente Molgora: soddisfazione dei brianzoli Dozio e Corbetta

Da registrare la soddisfazione dei consiglieri regionali brianzoli Alessandro Corbetta e Jacopo Dozio.

«È un intervento strategico per la sicurezza della Brianza – ha detto il capogruppo della Lega, Corbetta – Quest’opera da oltre 12 milioni di euro proteggerà migliaia di famiglie e attività economiche dalle esondazioni che in passato hanno messo in difficoltà interi territori».

«Regione ha investito oltre 12,6 milioni di euro per un’opera strategica per il territorio con una capacità di 350mila metri cubi per deviare l’acqua che spesso cade abbondante sulle strade e diventano impraticabili – ha fatto eco il forzista Dozio – Questa è l’ennesima dimostrazione di come il nostro ente regionale investe in modo preventivo sull’ambiente e non solo in caso di emergenze o calamità naturali».