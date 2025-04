Procedono gli incontri per l’ampliamento del Bosco delle Querce pagato da Pedemontana. L’amministrazione comunale di Seveso ha incontrato nei giorni scorsi, insieme agli specialisti di Pim, lo studio incaricato di diversi piani viabilistici, urbanistici ed ambientali in tutta la zona, i tecnici incaricati della realizzazione dell’autostrada per iniziare a valutare atti e procedure utili all’ampliamento di quella che è considerata l’area verde più significativa della città.

Pedemontana: a Seveso prove di ampliamento del Bosco delle Querce, espandere a est e ovest

Il primo punto all’ordine del giorno è la definizione degli spazi. L’intenzione è quella di espandersi ad est, dunque oltre il tracciato della nuova autostrada che in larga parte ricalcherà quello dell’attuale superstrada Milano-Meda, ma anche ad ovest, nei terreni liberi attorno alle vie Certesa ed Eritrea, tra cimitero e piattaforma ecologica.

«È una progettualità molto ampia, perché oltre all’acquisizione delle aree bisogna anche provvedere ad una riqualificazione ambientale ben programmata. Al momento stiamo discutendo dei costi e di come distribuirli all’interno dei finanziamenti, anche se ovviamente saranno tutti a carico delle compensazioni ambientali per il passaggio dell’autostrada. In questi bisogna prevedere anche eventuali espropri e sviluppo dei progetti, oltre alla loro realizzazione».

Pedemontana: a Seveso prove di ampliamento del Bosco delle Querce, le vie interessate

Le vie interessate sono via Dei Vignee e via della Roggia in particolare. In questa porzione di terreno libero verrebbe esteso il parco naturale, ma anche realizzato un ponte verde per il passaggio dei piccoli animali.

Attualmente esistono due passaggi sopraelevati, entrambi chiusi da anni, entrambi inservibili. Saranno abbattuti e sostituti dalla nuova passerella che, però, originariamente, non era prevista sul progetto principale e dunque dovrà essere aggiunta. Nella stessa area è prevista anche la vasca di laminazione per la raccolta delle acque.

Si parla di un piano da quasi due milioni di euro. Solamente la riqualificazione di via Della Roggia ne assorbirà 500mila, poi ci sono tutte le questioni ambientali da rispettare.

Pedemontana: a Seveso prove di ampliamento del Bosco delle Querce, compensazioni

I fondi sono quelli delle compensazioni previste per l’inserimento del tracciato principale di Pedemontana sull’area della Milano-Meda.

«È uno dei progetti principali legati all’autostrada – conferma la sindaca Alessia Borroni – E procederemo con le massime cautele. Sappiamo quanto il Bosco delle Querce sia importante per tutti i sevesini, sia dal punto di vista ambientale che storico-affettivo, e vogliamo tutelarlo al massimo delle nostre possibilità».