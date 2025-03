Brianzacque, a Cesano Maderno e Meda la difesa verde per gli allagamenti

Ridurranno il rischio di allagamenti delle strade, contrasteranno le isole di calore e miglioreranno la qualità estetica di alcune zone gli interventi di drenaggio urbano sostenibile che saranno realizzati da Brianzacque a Cesano Maderno e a Meda.

Brianzacque: a Cesano aiuole e box alberati

A Cesano la società pubblica che gestisce il servizio idrico integrato creerà una serie di aiuole e di box alberati lungo 700 metri di corso Roma, compresi tra le vie Tommaseo e Libertà: il programma, simile a quello già completato a Bovisio Masciago, consentirà di accumulare fino a 400 metri cubi di pioggia evitando che, in caso delle sempre più temute bombe d’acqua, si allaghino le strade.

Brianzacque: un milione di euro

Il progetto cofinanziato dalla società, dal Comune e dalla Regione, richiederà un milione di euro, Iva esclusa: i lavori dovrebbero partire in estate e terminare a cavallo tra il 2025 e il 2026.

Inizieranno in estate anche i cantieri di Meda dove sarà riqualificato e depermeabilizzato il parcheggio di via Giovanni XXIII e sarà creato un parco in via degli Angeli Custodi in cui, oltre a realizzare un sistema di bioritenzione per filtrare l’acqua piovana, saranno piantumati 120 alberi: complessivamente saranno drenati 10.800 metri quadri e rivitalizzati oltre 5.000 metri quadri di aree verdi aperte al pubblico. L’intervento, che si protrarrà per circa sei mesi, richiederà un investimento di 680.000 euro, Iva esclusa, stanziati da Brianzacque e dalla Regione.

Brianzacque: parla Boerci

«Questi programmi – ha spiegato il presidente di BrianzAcque Enrico Boerci – rappresentano un passo fondamentale verso un nuovo modo di gestire l’acqua nelle nostre città: non solo riducono il rischio di allagamenti e alleggeriscono il carico sulle reti fognarie, ma trasformano l’acqua meteorica in una risorsa per migliorare la qualità degli spazi urbani». Favoriranno, inoltre, lo sviluppo della biodiversità come ha notato il responsabile della progettazione Mauro Pozzi.

Brianzacque: il sindaco Bocca

«La depermeabilizzazione e la rigenerazione del suolo sono fondamentali – ha affermato il sindaco di Cesano Giampiero Bocca – soprattutto nel nostro territorio dove ci sono rigagnoli che a ogni bomba d’acqua provocano danni enormi. Con la rigenerazione, oltretutto, aumentano gli elementi di bellezza: mi auguro che il progetto prosegua sugli altri 800 metri di corso Roma in modo da congiungersi con l’intervento di Bovisio».

Brianzacque: il sindaco di Meda

«Nel 2026 il nostro Comune finanzierà in parte la depermeabilizzazione di piazza del Mercato per farla vivere tutti i giorni – ha detto il sindaco di Meda Luca Santambrogio – si integrerà con il nuovo parco e sarà la base del progetto 15 di compensazione di Pedemontana che comprende la ciclabile che arriverà fino a Lentate. Stiamo, inoltre, studiando altri interventi, a partire da quello di via Indipendenza».

Brianzacque: il ruolo di Ato

L’Ato, ha assicurato il neo presidente Riccardo Borgonovo, continuerà a collaborare con Brianzacque, la Regione e i comuni e a investire in progetti simili, sulla scia di quanto fatto dal suo predecessore Silverio Clerici, scomparso lo scorso gennaio.