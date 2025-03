Arcore: lavori in corso a La Ca’, chiude via della Vittoria verso Villasanta

Disagi in vista per chi attraversa la frazione La Ca’ ad Arcore: da martedì 25 marzo e fino a fine lavori chiude via della Vittoria dall’altezza di via Resegone in direzione di Villasanta. La chiusura è dettata da attività previste da BrianzAcque.

Arcore: lavori in corso a La Ca’, è il cantiere di BrianzAcque

II cantiere proseguirà nei prossimi mesi fino al collegamento della centrale collocata in via XXIV Maggio, tra La Ca’ e Peregallo.

Si tratta di interventi legati al cantiere già in corso all’altezza dell’incrocio di via Vecellio su via della Vittoria, sempre verso Villasanta.

https://maps.app.goo.gl/8GL97aTPFRsrmJoe9