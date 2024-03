In-Presa sbaraglia la RistorExpo Young Cup: 9 medaglie per i risotti degli studenti

Incetta di medaglie per i ragazzi del Corso per Operatore della Ristorazione di In-Presa al concorso RistorExpo Young Cup 2024 a Lariofiere. Gli studenti del terzo e quarto anno della ristorazione hanno vinto 3 medaglie d’oro, 3 d’argento e 3 di bronzo confermandosi tra i più preparati del territorio al concorso nazionale di cucina per allievi organizzato da Unione Cuochi Regione Lombardia e Federazione Italiana Cuochi.

In-Presa sbaraglia la RistorExpo Young Cup: i vincitori e le loro preparazioni

Grande soddisfazione per gli chef della scuola Gilberto Farina e Matteo Nesi. Le tre medaglie d’oro sono state vinte da Greta Longoni con il risotto con Strachitunt, crema di castagne e zucca mantovana, Josephine Lombardo con il risotto ai mirtilli con fonduta di Salva cremasco e zafferano e da Niccolò Corbetta con il “Mè risott”.

Argenti per Mario Canali con il risotto luganega e radicchio, Lorenzo Pizzolorusso col risotto mele della Valtellina, brianzetta e casera e Asia Vergani con il risotto con porri, fonduta di robiola bresciana, miele varesino dop, menta e granella di mandorle. Infine tre bronzi per Mary Ulloa Dippiton con il risotto barbabietola, pistacchi, taleggio dop, cipolla rossa di Breme e limone del Garda, Gaia D’Aiuto con il risotto taleggio, mirtilli e menta e Alessia Ferrara con il risotto alla Pecora brianzola presidio Slowfood.

In-Presa sbaraglia la RistorExpo Young Cup, la soddisfazione della scuola

Il concorso “Trofeo De Santis” prevedeva preparazioni con il riso e le eccellenze gastronomiche lombarde in una ricetta con almeno due prodotti fra Dop, Igp e Pat.

«Siamo contenti dei risultati ma soprattutto crediamo che partecipare a queste sfide sia un’occasione di proporre esperienze di alta formazione e di crescita per i nostri studenti», ha dichiarato Chiara Frigeni, dirigente scolastico di In-Presa.