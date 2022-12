Il vice comandante Panzitta saluta Usmate-Velate e va in pensione

Lo scorso 9 dicembre si è congedato il vice comandante della Polizia Locale di Usmate-Velate Saverio Panzitta. La sua è stata una scelta ponderata e, se vogliamo, anche un po’ sofferta, ma ispirata da un grandissimo senso di responsabilità civile e umana, ha ritenuto di dare lasciare spazio a nuove risorse nell’organico della struttura della Polizia Locale che ha servito per ben 36 anni.

Noto per la sua disponibilità, cordialità e professionalità nei rapporti con la cittadinanza e con i colleghi nella sua lunga carriera Saverio Panzitta si è sempre contraddistinto per il suo approccio, sempre pacato, sempre capace di far capire la parte migliore di un’azione, di una parola, di un errore. Ma di Saverio Panzitta rimangono vivi nell’albo della Polizia locale di Usmate, in particolare gli interventi di salvataggio avvenuti negli anni 2002 e 2014, interventi che gli hanno permesso di salvare due vite umane.

Il vice comandante Panzitta e le sue azioni

il vice comandante Saverio Panzitta

In particolare quando nel 2002 incrociando provvidenzialmente un operatore ecologico colto da un malore improvviso, e rendendosi conto di quanto stava accadendo, con le prime azioni di pronto soccorso e chiamando il 118 gli salvava la vita. Nel 2014 poi riceveva la menzione speciale “Fraternità della strada” durante la giornata regionale della Sicurezza e Fraternità stradale per aver soccorso un automobilista caduto in coma diabetico. Il saluto da parte dell’Amministrazione viene dal vicesindaco

Il vice comandante Panzitta e il saluto di De Sena

Pasquale De Sena: “Panzitta è nel corpo della Polizia locale di Usmate l’agente con la maggiore anzianità, essendovi entrato ben 36 anni fa. Il suo è stato un ruolo, da vicecomandante, che ha sempre svolto con passione. Sicuramente si è sempre fatto ben volere dai colleghi e anche dalla cittadinanza, E’ sempre stato una persona molto tranquilla, accomodante e quindi piaceva per questo suo modo sempre gentile di porsi sia con le persone che nei confronti dei colleghi. Posso tranquillamente affermare che Saverio Panzitta sicuramente lascia un bel ricordo, sia nel comando della Polizia locale sia nei confronti dell’Amministrazione e nei dipendenti del Comune. Ma soprattutto nei cittadini, con i quali si è sempre posto con la sua personalità, rigoroso sì ma sempre cercando di parlare con le persone in modo pacato e convincente, e questa è sempre stata a sua caratteristica”.