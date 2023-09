Il presidente di Milano-Serravalle sfreccia sul tratto urbano della A4

Nel video percorre il tratto urbano dell’autostrada A4, fino all’uscita per Sesto e Monza, a 150 km/h accelerando e cambiando le marce come in una gara. Sono diventate presto di tendenza le immagini pubblicate su Facebook da Beniamino Lo Presti, presidente di Milano-Serravalle, presidente del Collegio sindacale dell’Autodromo di Monza e pilota di rally, e ripreso da diversi quotidiani nazionali giovedì 21 settembre. L’aveva pubblicato sabato 2 settembre, nei giorni del Gp d’Italia, parlando di “un leggero momento di entusiasmo”.

Ad agosto era stato anche protagonista di una campagna per la guida sicura.

Il video pubblicato su Twitter da Selvaggia Lucarelli