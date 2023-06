Il Lions Club Monza nomina il nuovo presidente Protti

Cambio della guida al vertice del Lions Club Monza Corona Ferrea. Con una cerimonia semplice e raccolta nel calore di una cerchia di amici, nel corso della serata di mercoledì 14 giugno, presso la sede sociale dello Sporting Club di Monza si è svolto l’avvicendamento alla presidenza e nel direttivo del Corona Ferrea. A Edoardo Cavallè subentra il giovane Alberto Protti, il quale sarà affiancato da un consiglio parzialmente rinnovato e rinvigorito dai giovani soci che hanno fatto ingresso nel sodalizio da pochi mesi. Sono ben nove i soci che nel corso dell’anno sociale appena chiuso si sono uniti agli amici che conducono con tanto entusiasmo e profitto attività di sociali e culturali destinate a tutta la cittadinanza e che spesso valicano i confini monzesi. L’occasione dell’incontro, allietato da alcune arie d’operetta dalla soprano Elena D’Angelo e dalla pianista Kleva Metolli, ha consentito di riassumere un’annata davvero impegnativa per questo attivissimo sodalizio.

Il Lions Club Monza e le attività dell’anno

Positivo e incoraggiante il bilancio del Centro Equestre di Rieducazione, sostenuto quasi per intero dai Lions; altrettanto positivo il riscontro per i corsi in preparazione agli esami di accesso alle facoltà di medicina, veterinaria e odontoiatria: 320 candidati ammessi in 11 anni rappresentano un ottimo e invidiabile primato. L’impegno sul versante sociale continua con il sostegno alle opere delle Minime Oblate, che animano il centro Mamma Rita di Monza, con la donazione di un bastone tecnologico per non vedenti; in via di attuazione la proposta per due borse di studio per gli aspiranti all’iscrizione al Liceo Classico e completata la fornitura di giochi e sussidi per la mamma e il bambino. Significativo anche il contributo per gli alluvionati e in via di completamento il service della Biblioteca Lions che quest’anno si arricchisce anche di un fondo di medicina.