Il leghista De Biasio presidente di Terna, le congratulazioni di Biassono

È Igor De Biasio, figlio dell’attuale assessore biassonese al Bilancio Angelo De Biasio (già sindaco per due mandati e presidente del consiglio provinciale durante la presidenza di Dario Allevi), il nuovo presidente di Terna. La nomina è arrivata mercoledì 12 aprile con l’attesa lista dei cda delle grandi aziende quotate dallo Stato.

Al manager arcorese di origini venete, ex biassonese, è stata affidata la presidenza del gruppo proprietario della rete di trasmissione nazionale dell’elettricità in alta e altissima tensione. È anche il più grande operatore indipendente di reti per la trasmissione di energia elettrica in Europa. A Giuseppina Di Foggia è stato assegnato il posto di prima donna amministratore delegato di Terna.

Il leghista De Biasio presidente di Terna: curriculum ricco di cariche

De Biasio non è nuovo a ruoli di prestigio. Nel 2018, a quarant’anni, è stato eletto dalla Camera dei Deputati nel consiglio di amministrazione della Rai, in quota Lega Salvini, risultando il più votato tra i candidati prescelti. L’anno successivo assume la nomina di amministratore delegato di Arexpo Spa e nel 2021 è riconfermato alla carica di consigliere di amministrazione Rai, raccogliendo sempre il massimo dei consensi. A gennaio dello scorso anno è stato nominato membro del Consiglio di presidenza e del Consiglio generale di Confindustria radio televisioni, ricoprendo anche la carica di vicepresidente dell’associazione.

Il leghista De Biasio presidente di Terna: le congratulazioni del sindaco Casiraghi

Quarantasei anni, tre figlie, De Biasio si è laureato in Scienze politiche alla Cattolica di Milano e ha conseguito tre specializzazioni post laurea: Marketing in Bocconi, Marketing ed Economia digitale in Cattolica e Design thinking al Politecnico di Milano. Un nome fortemente voluto dal vicepremier Matteo Salvini che ha salutato con favore anche la nomina di un altro fedelissimo, Flavio Cattaneo, ad Enel.

«Congratulazioni al militante Lega Salvini di Biassono, Igor De Biasio, per l’importante nomina a presidente di Terna, ben fatto – ha commentato soddisfatto il borgomastro, Luciano Casiraghi – A lui auguro di continuare sempre sulla strada del successo».