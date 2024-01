Il falò di Sant’Antonio non brucia a Villasanta, ma illumina la piazza

Torna l’appuntamento con la tradizione (in chiave moderna) del falò di sant’Antonio a Villasanta. Il 17 gennaio la Casa dei popoli organizza l’evento dal titolo “Il falò di Sant’Antonio 2.0”, nel pomeriggio in piazza Martiri della libertà. Alle 16.30 partirà l’animazione per i bambini con i laboratori di ri – crea little alchemist. Alle 17.45 spazio alla performance artistica “Vafortina regina di fuoco”, che propone la magia del fuoco in una danza coinvolgente di fiamme e scintille. Poi alle 18.15, quando la luce del giorno si sarà spenta, si svolgerà l’accensione del falò. Non un fuoco vero ma un gioco di luci, ecologico e altrettanto suggestivo.

Il falò di Sant’Antonio e le iniziative per i bambini

Per tutto il pomeriggio i visitatori potranno gustare le frittelle, tipiche della festa di sant’Antonio, ma anche i waffel, dolci della tradizione nordica. E ancora cioccolata calda e vin brulè.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Villasanta, è promossa in collaborazione con l’associazione culturale e rewhon. Per gli appassionati del falò (quello vero) con cataste di legna e le fiamme della tradizione, ci sarà quello organizzato dall’oratorio di Villasanta. L’appuntamento è per il 21 gennaio, alle 17, negli spazi dell’oratorio di San Fiorano. Anche lo scorso anno il Comune di Villasanta aveva consentito l’accensione del falò in occasione della festa di sant’Antonio abate, il giorno 17 gennaio, in deroga all’ordinanza regionale che vieta l’accensione di fuochi e falò, nel rispetto della qualità dell’aria in Lombardia