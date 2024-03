Il Comune di Arcore sconta i parcheggi blu

Il parcheggio della stazione ad Arcore fatica a decollare in tutta sua capacità ricettiva? E la ragione potrebbe essere trovata nelle tariffe troppo alte? Va bene. Allora non c’è altro da fare che abbassare le tariffe, del 20 per cento. “Il sistema di pagamento deciso nel 2023, con l’introduzione dei parchimetri che il Comune noleggia e una gestione diretta dell’ente pubblico – ha dichiarato Luca Travascio, assessore che riunisce a sé le deleghe alla Polizia Locale, Protezione civile, Trasporti e manutenzione strade, Viabilità e infrastrutture stradali – ci permettete di monitorare con estrema precisione l’occupazione degli stalli. Con il taglio che adottiamo sulla zona stazione, siamo quasi certi di incassare più o meno la stessa cifra che abbiamo incassato fino ad oggi, ma aumentando però il numero degli automobilisti che se ne serviranno”.

Il Comune di Arcore e la sosta gratis a 30 minuti

Il periodo sperimentale avviato e voluto dal governo guidato dal sindaco Maurizio Bono si è quindi concluso e i risultati hanno fatto decidere per una riduzione delle tariffe, a partire dal prossimo 4 aprile, sia sugli abbonamenti che sui biglietti, mentre la sosta libera viene allungata da 20 a 30 minuti. “Un servizio migliorato che dovrebbe portare ad un incasso di circa 200 mila euro l’anno – ha spiegato ancora Luca Travascio – Dalla somma poi vanno detratte le due rate annuali per la spesa del noleggio dei parchimetri per un totale di circa 28mila euro ma questo vuol dire che al Comune resta comunque un’importante cifra a disposizione”.