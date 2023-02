Il Centro Maria Letizia Verga vuole crescere e diventare “Grande!”

Il Comitato Maria Letizia Verga si prepara alla nuova edizione di “Insieme Day” a favore dei progetti della realtà che da 40 sostiene la ricerca e la cura delle leucemie pediatriche. La data da mettere inagenda è quella del 4 marzo, all’autodromo, dove si ritroveranno famiglie, sostenitori e amici del Comitato di Monza.

“Grande!” è il titolo della manifestazione del 2023, che inizierà alle 10.30: è grande è anche il progetto di ampliamento del Centro Verga che sarà presentato proprio in occasione dell’appuntamento. Un anno fa era stato presentato il progetto di ampliamento dell’ospedale.

Il Centro Verga, Insieme day e i testimonial

Oltre alla presenza del presidente Giovanni Verga, del professor Andrea Biondi, degli operatori sanitari e dei ricercatori del Centro, dei rappresentanti del Comitato e della Fondazione MBBM sono attesi Sara Doris della Fondazione Mediolanum, Giuliana Baldassarre, coordinatore del percorso di formazione “Manager delle imprese sociali e del non profit” – SDA Bocconi, Deborah Compagnoni, ex sciatrice alpina e fondatrice dell’associazione filantropica “Sciare per la Vita”, Virna Toppi, prima ballerina del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala, Gianluca Gazzoli, conduttore radiofonico, conduttore televisivo e videomaker, Mattia Villardita, volontario noto per il suo impegno verso i bambini ricoverati che visita travestito da Spiderman, nel 2021 nominato dal presidente Sergio Mattarella Cavaliere della Repubblica.

Il Comitato Verga e il suoi impegno

Per i pochi che non lo sapessero, il Comitato è stato fondato nel 1979 da alcuni genitori e medici e da Giovanni Verga, papà di Maria Letizia morta di leucemia a soli quattro anni, oggi è un’associazione che riunisce genitori, volontari, amici, sostenitori, ricercatori, medici e operatori sanitari impegnati nella lotta contro le leucemie e delle malattie rare e metaboliche in età pediatrica.

Ha più di 20.000 sostenitori e può contare oggi su 250 volontari. In oltre 40 anni il Comitato ha svolto innumerevoli attività finalizzate allo studio e cura delle leucemie infantili “che hanno consentito di assistere e guarire oltre 2.000 bambini e adolescenti, contribuendo in modo decisivo ad aumentare la percentuale di guarigione dei bambini e dei ragazzi con diagnosi di leucemia (ad oggi 85% contro il 30% del 1979)”. Il Comitato è stato promotore della nascita della Fondazione Tettamanti e dell’omonimo centro di ricerca, della Fondazione MBBM, nonché fondatore attraverso una raccolta fondi dedicata del Centro Maria Letizia Verga.