I vigili del fuoco recuperano un drone rimasto in bilico sul campanile del Duomo di Monza

Nella giornata di domenica 7 agosto, la squadra Saf (speleo alpino fluviale) della sede centrale del comando dei vigili del fuoco di via Mauri a Monza è intervenuta in piazza Duomo, per il recupero di un drone che, a seguito di una manovra errata, era rimasto in bilico su uno dei cornicioni più alti del campanile dell’edificio ecclesiastico.

Vigili del fuoco: una squadra al lavoro con una manovra alpinistica

I vigili del fuoco al lavoro

Il piccolo velivolo, infatti, dalla posizione in cui era sarebbe potuto cadere nella sottostante piazza, rischiando di colpire i passanti: alla luce di questo si è deciso di procedere al recupero attuando una manovra alpinistica di calata su corda. Gli operatori del nucleo Saf dei vigili del fuoco si sono così calati dalla cima del campanile fino al cornicione, dov’era il drone, recuperandolo e portandolo a terra.

Vigili del fuoco: un precedente lo scorso anno a Seregno

Un caso del tutto analogo si era verificato nel giugno del 2021 a Seregno, con un drone che era rimasto incastrato sul tetto della basilica San Giuseppe. Allora, le operazioni di recupero non avevano avuto un successo immediato. Il piccolo apparecchio, così, era stato rimosso e restituito al suo proprietario soltanto in occasione del successivo intervento di restauro del tetto dello stabile di culto.