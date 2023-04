I vigili del fuoco fanno gli straordinari per i roghi tra Carate e Cesano

I vigili del fuoco fanno gli straordinari tra Carate, Agliate e Cesano tra canne fumarie che bruciano e una cappa che prende fuoco.

I vigili del fuoco a Carate

Domenica pomeriggio 16 aprile il primo intervento dei pompieri di Carate e Seregno è avvenuto in via Crivelli proprio a Carate, dove un comignolo ha preso fuoco richiamando sul posto diversi mezzi con anche delle difficoltà ad accedere all’area.

I vigili del fuoco ad Agliate

Poco dopo invece l’allarme è stato dato nella frazione di Agliate in una palazzina, dove al secondo piano ha preso fuoco la cappa della cucina di un’appartamento, dove vive una giovane coppia. Sul posto oltre ai vigili del fuoco di Carate e Seregno anche i colleghi di Desio insieme a un’ambulanza della Croce Bianca di Giussano e i carabinieri di Verano.

I vigili del fuoco a Cesano

Infine a Cesano un’altra canna fumaria è andata a fuoco in via Beccaria con la strada chiusa e decine di residenti ad osservare cosa stesse accadendo. Per spegnere il rogo sono intervenuti i pompieri di Carate e Bovisio.