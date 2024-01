I tatuaggi solidali per il Comitato Verga: torna l’iniziativa “Tatuati col cuore”

Torna attesissimo l’appuntamento con l’arte tatoo e la solidarietà. Torna “Tatuati col cuore” tredicesima edizione. Promotore dell’iniziativa è Claudio Cernuschi, tatuatore e illustratore, titolare dello studio villasantese Mad art tatoo.

I tatuaggi solidali per il Comitato Verga: una trentina di persone prenotate all’evento di Villasanta

Qui sabato 13 gennaio si ritroveranno i trenta (poco più) fortunati che sono riusciti a prenotarsi in tempo. Il ricavato dei tatuaggi che Cernuschi realizzerà sarà interamente devoluto ai progetti del Comitato Maria Letizia Verga.

«Da sette anni svolgo attività di volontariato con il Comitato – racconta – proponendo corsi di disegno per i ragazzi in cura. Purtroppo dopo il Covid non sono più riprese le lezioni in presenza, anche se continuo a seguire qualcuno da remoto».

Suoi anche i disegni di tazze e magliette disponibili ai banchetti e allo store dell’associazione. Un impegno, quello di Claudio Cernuschi, che continua con l’iniziativa “Tatuati col cuore”, che propone da sei anni in due edizioni: tra maggio e giugno e quella invernale.

I tatuaggi solidali per il Comitato Verga: piccoli soggetti, alcuni disegnati dai ragazzi in cura, e il cuoricino-simbolo

Chi è riuscito a prenotarsi potrà scegliere di farsi tatuare un piccolo disegno di 5 centimetri per 5, con l’immancabile piccolo cuoricino, simbolo dell’iniziativa.

«I partecipanti potranno scegliere tra una ventina di soggetti, molti dei quali sono stati disegnati proprio dai ragazzi del Maria Letizia Verga». Ogni anno riuscire a conquistarsi un posto è impresa quasi impossibile. Le iscrizioni per l’evento si erano aperte e chiuse il 5 gennaio. Per prenotarsi occorreva inviare una mail all’indirizzo dello studio. Nei primi due minuti dall’apertura delle iscrizioni, alle 13 in punto (non un istante prima come ha precisato Cernuschi) sono arrivate quasi 140 mail.

I tatuaggi solidali per il Comitato Verga: perché l’iniziativa piace

«Questa iniziativa piace perché consente di fare della solidarietà, di aiutare i progetti del Comitato Maria Letizia Verga a favore dei bambini e dei ragazzi affetti da patologie oncologiche, ma permette anche a chi è indeciso e ai titubanti di farsi quel tatuaggio, magari il primo, che hanno sempre desiderato ma che non hanno mai avuto il coraggio di farsi».