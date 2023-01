I ragazzi del progetto “Civicamente” alla scoperta del Comune di Vimercate

I ragazzi delle superiori alla scoperta di Palazzo Trotti a Vimercate. 300 ore di formazione al fianco di amministratori, funzionari e tecnici per 12 studenti di 4 scuole vimercatesi con lo scopo di favorire la conoscenza del funzionamento del Comune attraverso la partecipazione degli studenti alle attività istituzionali, con un confronto diretto sia con la parte politica sia con quella tecnica e amministrativa. Questo è il contenuto di “CivicaMente”, il percorso di educazione alla cittadinanza promosso dal Presidente del Consiglio Comunale Davide Nicolussi e coordinato dall’Ufficio Organizzazione del Personale che coinvolge 12 studenti delle classi terze e quarte degli istituti Banfi, Vanoni, Einstein e Floriani. Ciascuno di loro svolgerà a Palazzo Trotti 25 ore di formazione, che entreranno a fare parte dei rispettivi curricula dei Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento (PCTO), la ex “alternanza scuola-lavoro”.

I ragazzi del progetto “Civicamente” incontrano l’amministrazione

Il 17 gennaio gli studenti hanno fatto visita al Municipio, dove hanno conosciuto sindaco Francesco Cereda e assessori e visitato le sedi in cui si svolge l’attività del Comune: Biblioteca, Comando di Polizia Locale e Area Servizi alla Persona in piazzale Marconi e MUST. Per tutte le fasi del progetto i ragazzi sono affiancati a tutor, sia per la parte politica che per quella tecnica e amministrativa. Il Presidente Nicolussi e i consiglieri Daniele Dossi e Luca Caprioli hanno illustrato loro, in un’unica sessione presso gli istituti scolastici, il funzionamento delle istituzioni comunali: le competenze e le funzioni di Giunta, Consiglio, Commissioni Consiliari, Conferenza dei Capigruppo, delle Aree e dei Settori tecnici e amministrativi. Gli studenti poi torneranno in Comune dove, a coppie, seguiranno parte di una giornata di lavoro prima accanto a sindaco e assessori e poi a fianco dei funzionari di vari uffici (Lavori Pubblici, Ecologia, Spazio Città, Ragioneria, Segreteria Generale, Servizi Sociali, Cultura, Biblioteca, MUST, Commercio, Polizia Locale). Assisteranno inoltre alle sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.